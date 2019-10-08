Есть несколько причин назначения нового премьер-министра и это своевременный шаг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

По его словам, этот шаг обусловлен новым этапом социально-экономических реформ в стране.

"В таком процессе была необходимость в назначении на эту должность более молодого и ловкого, умелого человека. Поэтому назначение Али Асадова премьер-министром своевременный и продуманный шаг", - сказал Насиров.

Он сообщил, что смена премьера также является сообщением для других чиновников, которые не справляются со своей работой.

"Всем известно, что Президент Ильхам Алиев при назначении определенного человека на должность, наряду с оказанием доверия, также ставит перед ним обязательства. Глава государства всегда поручает чиновникам служить народу. Не случайно, что Ильхам Алиев во время совещаний сообщает, что все чиновники являются слугами народа, должны служить народу, государству и государственности. Глава государства верит и всячески поддерживает лиц, которых он назначает на должность с этой целью. Если эти чиновники оправдают доверие, увеличится коэффициент качества работы, глава государства назначает их на более высокие посты. Но чиновники, не выполняющие обязательства, не справляющиеся со своими обязанностями, заменяются Президентом. Вот это является сигналом для чиновников, которые не справляются со своими обязанностями, чтоб они адекватно реагировали на новые реалии, требования. Считаю, что именно это стоит в основе кадровой политики Президента Ильхама Алиева", - сказал Эльман Насиров.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Новруза Мамедова от должности премьер-министра. Другим распоряжением Президента премьер-министром Азербайджана назначен Али Асадов.