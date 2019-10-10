Сегодня видному ученому-востоковеду, профессору Аиде Имангулиевой исполнилось бы 80 лет.

Аида Имангулиева родилась в семье известного журналиста, педагога Насира Имангулиева. Отец Аиды ханум был одним из основоположников национальной периодической печати и многие годы возглавлял газеты "Бакы" и "Баку". Мать - Гёвхар Имангулиева (Султанзаде) происходила из шамахинского аристократического рода. Высокие идеалы и ценности, внутренняя культура, стремление к знаниям брались в этой семье за основу, и Аида ханум впитала эти качества с детства и пронесла через всю жизнь. Они помогли ей в дальнейшем и в научной деятельности, и в семье, и в отношениях с людьми.

Благодаря Аиде Имангулиевой, азербайджанское востоковедение приобрело не только новатора, но и реформатора и проводника смелых идей. Благодаря ей, востоковедческая школа Азербайджана заняла свое достойное место на мировом научном небосклоне.

Свой путь в науку Аида Имангулиева начала с факультета востоковедения Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), который окончила в 1962 году. Уже в 1966 году она защитила в Москве кандидатскую диссертацию. Получив ученую степень, начала работать в Институте востоковедения Академии Наук Азербайджана, где прошла путь от младшего научного сотрудника до директора. Она стояла у истоков создания учебного курса новой арабской литературы не только в Азербайджане, но и во всем Советском Союзе. В 1989 году Аида Имангулиева стала доктором наук. Ее работы до сих пор не теряют своей актуальности. Научное наследие Аиды Имангулиевой сегодня уже само является объектом исследования. Ее труды переведены на многие языки мира. Они уникальны, потому что она была первой, кто взялся за огромную по масштабам работу - системно исследовать взаимную литературную связь и влияние между восточной и западной культурами.

Аида Имангулиева была первой женщиной-востоковедом, первым доктором наук по арабской литературе в Азербайджане и первым директором Института востоковедения. Ее изыскания по сей день являются руководством к действию и настольной книгой для востоковедов-арабистов. Аида Имангулиева привнесла в традиционно консервативную востоковедческую науку новаторскую мысль, идею синтеза Востока и Запада, красной нитью проходящую через все ее работы и сделавшую ее труды близкими и понятными ученым на всех континентах.

Аида Имангулиева стала автором трех монографий: ""Ассоциация пера" и Михаил Нуайме", "Джубран Халил Джубран", "Корифеи новоарабской литературы", более 70 научных статей. Основной темой ее трудов, каждый из которых становился событием в востоковедческой науке, было исследование синтеза традиций восточной и западной культур.

Как недавно отметила директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса (парламента), член-корреспондент НАНА Гёвхар Бахшалиева, именно благодаря исследованиям Аиды ханум стало известно, что новоарабская литература находилась под очень сильным влиянием западной литературы, в том числе, английских романтиков, представителей русского реализма. Она исследовала эмигрантскую арабскую литературу с огромным воодушевлением. Однако проводить эти исследования было не просто - для этого необходимо было знать несколько языков. Как правило, арабисты выбирают такие темы исследований, где им необходим только арабский. Аида ханум же не искала легких путей. "Для того, чтобы проводить исследования, Аиде Имангулиевой наряду с арабским языком необходимо было знать и западные языки. Она успешно справилась и с этой работой", - сказала Бахшалиева.

"Аида Имангулиева запомнилась знавшим ее людям и как красивая и яркая женщина, и как высокоинтеллектуальный человек, и как обладавший глубокими знаниями талантливый ученый", - сказала в беседе с Trend директор Национального музея истории Азербайджана, академик, профессор, действительный член НАНА Наиля Велиханлы. - "Ее исследования по взаимным проблемам восточной и западной литературы начала ХХ века особо значимы в научном мире, достойно оценены в высоких академических кругах. Интересно, что и облик Аиды ханум, исследовавшей восточную и западную культуры, воплощал прекрасные черты, которые присущи обеим этим культурам".

Нельзя не сказать об Аиде Имангулиевой и как о мудрой наставнице, давшей путевку в жизнь многим талантливым арабистам. Под ее руководством успешно защищались диссертации, молодые ученые с большим вниманием относились к ее мнению и рекомендациям. Выработанные ею направления исследований остаются по сей день дорожной картой для нового поколения арабистов и тех, кто только вступает на этот путь.

Накануне своего дня рождения Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в ответ на просьбу Trend рассказать о себе, своей деятельности, семье, ценностях, о том, что является её главной мотивацией, и что делает её счастливой, направила в редакцию письмо. В этом письме Мехрибан Алиева, в частности, отметила:

"Чувство ответственности, стремление в любом начинании достичь максимального результата, требовательность к себе и дисциплинированность - качества, которые привила мне моя мама. Благородная, яркая, принципиальная, талантливая, гордая, невероятно красивая Аида Имангулиева. Непримиримая к любой несправедливости, неистово преданная своему делу, науке и педагогике - мама за свою короткую жизнь достигла невероятных высот. Она создала новую научную школу в исследованиях современной арабской литературы, стала первой женщиной - директором Института востоковедения Академии наук Азербайджана. Мама была ученым с мировым именем, ее работы и сегодня высоко ценятся в научной среде. Но при этом она всегда оставалась Женщиной с большой буквы. С огромным любящим сердцем, с тонкой и щедрой душой. Прошло уже 27 лет, как потеряла маму. Мне по-прежнему до боли ее не хватает", - написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Профессор Аида Имангулиева ушла из жизни 19 сентября 1992 года. Сегодня, в день ее юбилея, все, кто знал и кто помнит Аиду ханум, будут вспоминать о ней со светлой грустью и благодарить судьбу за то, что она была в их жизни.

Лейла Таривердиева

Day.Az