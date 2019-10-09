Азербайджан и США будут бороться с незаконной миграцией
Заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов принял делегацию во главе с заместителем директора миграционной и таможенной службы Департамента внутренней безопасности США Марленом Пинейро, которая находится с рабочим визитом в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, на встрече также присутствовали посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и начальник управления консульства МИД Азербайджана, посол Фаиг Багиров.
Во время встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений между двумя странами в политической, гуманитарной и других сферах, обсуждены перспективы сотрудничества в сферах законной миграции и борьбы с незаконной.
Гусейнов проинформировал противную сторону об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.
Стороны также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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