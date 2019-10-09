Заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов принял делегацию во главе с заместителем директора миграционной и таможенной службы Департамента внутренней безопасности США Марленом Пинейро, которая находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, на встрече также присутствовали посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и начальник управления консульства МИД Азербайджана, посол Фаиг Багиров.

Во время встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений между двумя странами в политической, гуманитарной и других сферах, обсуждены перспективы сотрудничества в сферах законной миграции и борьбы с незаконной.

Гусейнов проинформировал противную сторону об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Стороны также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.