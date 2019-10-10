В функционирующем в Баку Доме русской книги читателям представлены книги по истории, психологии, философии, религиозная, научная, художественная и детская литература, детективы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

10 октября отмечается 10-летний юбилей открытия Дома русской книги. На проведенном по этому случаю мероприятии выступил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Подчеркнув, что 10-летний юбилей со дня открытия Дома русской книги является знаменательным событием, помощник Президента сказал, что это был первый на постсоветском пространстве специализированный магазин, в котором представлены произведения российских и зарубежных писателей разных жанров на русском языке. За годы функционирования он стал не только излюбленным местом книголюбов, но и благоприятной площадкой для укрепления межнационального согласия и углубления азербайджано-российских культурно-гуманитарных связей.

Отметив, что сегодня, как на и протяжении двух столетий, наши страны и народы продолжают традиции дружбы и добрососедства, Али Гасанов подчеркнул, что они имеют глубокие корни и строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. После восстановления независимости нам удалось сохранить и преумножить исторически сложившиеся связи, вывести их на качественно новый уровень. И в этом, несомненно, неоценимая заслуга как общенационального лидера Гейдара Алиева, который заложил основу стратегического сотрудничества, так и нынешних глав наших государств - господина Ильхама Алиева и господина Владимира Путина.

Отметив, что на современном этапе азербайджано-российские отношения находятся на подъеме, помощник Президента добавил, что они охватывают практически все сферы - от политической и торгово-экономической до энергетической и гуманитарной. Регулярные взаимные визиты глав государств и их встречи в рамках международных форумов придают импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного и конструктивного партнерства.

Подчеркнув, что Азербайджан - одна из немногих постсоветских стран, где с большим уважением относятся к русскому языку, Али Гасанов сказал: "Еще во времена царской России и в период советской власти он был окном в мир, средством приобщения не только к русской, но и мировой культуре, литературе и науке. Кстати, открытие сто лет назад в Азербайджане первого вуза - Бакинского государственного университета - стало возможным благодаря привлечению ведущих российских ученых, среди которых был и профессор Василий Разумовский, приглашенный на должность ректора. Как известно, на начальном этапе преподавание в университете велось только на русском языке. А в советское время по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева талантливая азербайджанская молодежь отправлялась для получения образования в ведущие российские вузы. Помнится, провожая студентов на учебу, Гейдар Алиев рекомендовал им в совершенстве овладеть русским языком, который открывал доступ к различной литературе и расширял кругозор. Отрадно, что молодые кадры, получив специальности самых разных направлений и вернувшись домой, внесли свою лепту в развитие Азербайджана. После обретения независимости русский язык не утратил своей позиции межнационального языка, он по-прежнему востребован. Ярким свидетельством тому является тот факт, что в более 300 общеобразовательных школах обучение ведется на русском языке. Кстати, в последние годы наблюдается большой спрос на русскоязычные классы. Почти во всех государственных и в некоторых частных вузах образовательная деятельность осуществляется c параллельными языками обучения - азербайджанским и русским. Большинство населения свободно им владеет, а подрастающее поколение проявляет неподдельный интерес к его изучению.

На карте Баку есть улицы, носящие имена Пушкина, Лермонтова, Толстого, а в музеях Есенина и Лермонтова бережно хранят память о пребывании поэтов на нашей земле. Продолжая "пушкинскую тему", замечу, что по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в одном из центральных скверов нашей столицы воздвигнут памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. В стране функционируют Славянский университет и Русский драматический театр имени С.Вургуна, да и к тому же во многих театрах есть русскоязычные труппы. Действуют Российский информационно-культурный центр и Ассоциация русскоязычных писателей "Луч". Открыты филиалы двух ведущих российских вузов - Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова".

Более того издаются русскоязычные газеты и журналы, учебники и художественная литература, на теле- и радиоканалах транслируются передачи, реализуются многочисленные российские периодические печатные издания.

Али Гасанов особо подчеркнул, что в Азербайджане проживает самое большое число этнических русских на Южном Кавказе, которые сохранили родной язык, культуру и национальные традиции. Они широко представлены в общественно-политической, научно-культурной и социально-экономической жизни общества, активно участвуют в укреплении нашей государственности. Безусловно, все вышеотмеченное свидетельствует о развитии и углублении всестороннего сотрудничества, которое отвечает обоюдным интересам двух наших стран и народов.

Напомнив в заключение слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который отметил, что "Отношения между нашими странами полноценные, партнёрские, дружественные, добрососедские, такие, какими они должны быть между добрыми друзьями и соседями", Али Гасанов сказал: "Уверен, что данное мероприятие внесет свою лепту в дальнейшее укрепление гуманитарного сотрудничества и еще более сблизит нас. Желаю Дому русской книги успешной деятельности и много преданных покупателей, а всему коллективу - крепкого здоровья и новых достижений в работе".

На мероприятии выступили начальник управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, председатель комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, российский писатель, публицист Юрий Поляков, народный писатель Азербайджана, секретарь Союза писателей, президент ПЕН-клуба Азербайджана Чингиз Абдуллаев, ректор Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Маргарита Русецкая, директор издательства "Азербайджан" Агабей Аскеров, исполнительный директор азербайджанского филиала Фонда развития "Института евразийских исследований" Рауф Гасанов.