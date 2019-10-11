Скандал вокруг экс-заместителя Али Керимли Фуада Гахраманлы, дочери которого раскрыли, что их отец систематически избивал их и свою супругу, продолжает бушевать.



Напомним, что в суде рассматривается бракоразводное дело. Как пишут местные СМИ, сам Гахраманлы в заседаниях участия принципиально не принимает (равно как и его адвокат). Более того, выяснилось, что Фуад Гахраманлы выгнал из дома жену и дочерей, отказавшись от детей. Об этом объявил адвокат его жены на заседании.

По словам адвоката, жена экс-зампреда ПНФА намерена подать еще один иск против Гахраманлы, на этот раз имущественный. Дело в том, что дом, из которого их выгнали, принадлежит не только Фуаду Гахраманлы, но также жене и дочерям.

"Сейчас все они проживают по другому адресу", - заявил адвокат.

Показательно и то, что несмотря на суд и широкое общественное осуждение, сам Фуад Гахраманлы при поддержке Али Керимли и части других "фронтистов" занят только спасением своей репутации. Сетевые тролли ПНФА по-прежнему массово оставляют комментарии в поддержку мужа-садиста. Более того, через фейк-аккаунты в соцсетях даже распространяются различные снимки его дочерей, с соответствующими сообщениями в духе "его дочери были распущенными, так им и надо". Фуад Гахраманлы, очевидно, пытается показать себя "настоящим мужчиной".

Видимо, именно поэтому он принял участие в пикете и незаконной акции оппозиции в Баку на днях. Политика (а точнее, спонсорские деньги) интересуют экс-зама Али Керимли намного больше, чем собственные дети.

А. Гасымлы