Сегодня в Ашхабаде начался саммит Совета глав государств СНГ. В его работе принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который выступил на заседании с речью.

Хотелось бы обратить внимание на одну из фотографий, сделанных в ходе выступления Президента Ильхама Алиева.





Мы видим, что армянский премьер Никол Пашинян внимательно, как нашкодивший студент, слушает азербайджанского лидера.

И ему есть, чему поучиться у главы Азербайджанского государства. Прежде всего потому, что между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым - громадная интеллектуальная пропасть. Преодолеть эту пропасть Пашиняну не дано от природы.

Яркий пример тому - острое выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Валдайского клуба.

Оно стало таким уроком Пашиняну, что над армянским премьером и его провальным саммитом ЕАЭС смеялись не только в Армении, но и во всем мире.