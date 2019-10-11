Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Испании - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.