https://news.day.az/politics/1164947.html Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Испании - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.
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