Фашистские приспешники стали героями сегодняшней Армении.

Об этом сказал в пятницу Trend известный израильский эксперт Юрий Бочаров, комментируя высказывания премьера Армении Никола Пашиняна в Ашхабаде по поводу Гарегина Нжде, который считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении, передает Day.Az.

"Армения, на мой взгляд, находится в тупике. Она не нужна Западу и не может прибиться к Востоку. И этими высказываниями страна отрезает свои концы, связь и с Россией, и с Азербайджаном, и с другими странами СНГ. С другой стороны, мы понимаем, что Пашинян - фигура временная. Он появился случайно в свете одной из внутренних революций. У него нет завтрашнего дня. Он не отвечает за свои поступки, за свои слова, он не отвечает за Армению. Он - не руководитель Армении. Фашистские приспешники, которые якобы боролись за свободу Армении, стали сегодня героями Армении", - сказал эксперт.

Он отметил, что это касается и других вопросов, в частности, нагорно-карабахского конфликта.

"Человек, который не руководитель страны, каждый раз ищет повод, почему он не может принять окончательное решение, чтобы в регионе наступил мир. В этом вся его проблема. Он - временная фигура и должен крутиться, чтобы угодить в первую очередь националистам, которые в принципе поддерживают его, этот армянский курс и все прочее. Главная проблема всей Армении в том, что она не знает куда и с кем идет, и как может выиграть. Пашинян пытается "сыграть на всех свадьбах", кто позовет, туда он и бежит", - сказал Бочаров.

Далее израильский эксперт отметил, что пересмотр итогов Великой отечественной войны в последнее время стал большой проблемой в мире.

"И факт, что во многих странах мира, в частности, в Восточной Европе, в некоторых странах СНГ именно прозападный курс руководства страны стал, так сказать, индикатором отношений к итогам Великой отечественной войны. И здесь в основном есть противостояния с Россией. Что получается? Во многих странах именно вчерашние враги стали освободителями, а бывшие герои становятся оккупантами. Все это, к сожалению, не может не настораживать. Потому, что был факт, была война, была освободительная война, миллионы погибли, чтобы эти же страны, которые сегодня героизируют фашизм, были свободными, были независимыми. А сегодня именно в угоду прозападной идеологии именно, чтобы выслужиться перед западным миром, эти правительства меняют курс своей страны, меняют отношение к итогам Великой отечественной войны. Именно поэтому сегодня фашистские приспешники становятся героями и освободителями, а истинные освободители становятся оккупантами. Здесь нет ничего нового", - заключил он.

Отметим, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении.

В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убиты более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. В то же время он является одним из авторов идеи "Великой Армении".

Цель - создать "Великую Армению", в первую очередь, за счет земель Азербайджана и других соседних государств. После окончания Второй мировой войны военный трибунал бывшего СССР осудил Нжде, как военного преступника.