Никол Пашинян в очередной раз продемонстрировал свою неадекватность на заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде. Теперь Пашинян выступает в роли пропагандиста фашизма.

Об этом в пятницу сказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу, передает Day.Az.

По его словам, Пашиняна, который пытается оправдать одного из ведущих элементов захватнической политики фашистской Германии, подручного Гитлера Гарегина Нжде, можно назвать эталоном политического бесстыдства.

"Никол Пашинян на вышеназванном заседании заявил, что Нжде в 1918 году во время армяно-турецкой войны вел борьбу против турок. Даже если это так, это не оправдывает его борьбу против СССР на стороне фашистской Германии и убийство тысяч мирных жителей. Пашинян, который не в состоянии осознать это, пошел еще дальше и сказал, что в 30-50-х гг. прошлого столетия он подвергся репрессиям и умер во Владимирской тюрьме, что неправильно называть таких людей врагами народа. Пашинян, обладающий ограниченным мировоззрением, проводит крайне неудачную аналогию. Потому что Нжде в 1948 году был осужден конкретно за военные преступления сроком на 25 лет", - сказал политолог.

Он особо подчеркнул, что армяне до сегодняшнего дня не смогли добиться оправдания Нжде. Отметил, что попытка оправдать Нжде, которого руководство СС приводило в пример за активное участие в массовых убийствах мирных людей в Украине и Польше, в очередной раз доказывает, что нынешний руководитель Армении поддерживает и пропагандирует страшный кошмар человечества - фашизм.

"Могу с полной уверенностью подчеркнуть, что Пашинян и понятия не имеет о наличии принятой Генассамблеей ООН 17 декабря 2015 года резолюции под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которая способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Согласно резолюции, запрещено устанавливать памятники таким террористам, фашистским "героям" как Нжде. Безуспешная попытка Пашиняна поддержать Нжде в очередной раз доказывает, что он успешно реализует для себя и Армении миссию "бомбы с часовым механизмом"", - сказал Эльшад Мирбашироглу.