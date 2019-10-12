Согласно данным Нацстаткомитета Армении, за первое полугодие 2019 года в республике родилось 16 111 детей, что на 0,9% меньше того же периода 2018 года. При этом за отчётный период на 4,3% возросло число смертных случаев - до 13 790. В то же время, в статданных отмечается, что больше всего детей за первое полугодие родилось в Ереване - 6 378, а меньше всего в Вайоцдзорской области - 238, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Эти ужасающие показатели заставили армянские власти всерьез обеспокоиться. О фантазиях премьер-министра Никола Пашиняна увеличить население Армении до 5 миллионов уже никто не вспоминает - спасти бы хотя бы то, что есть.

Правительство Армении решительно настроено в вопросе улучшения демографической ситуации в стране путем стимулирования сохранения уровня рождаемости посредством программ по содействию молодым семьям, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель министра труда и социальных вопросов Смбат Саиян.

Самые большие надежды власти возлагают на сельскую местность, хотя данные статкомитета говорят о том, что вся надежда на Ереван, в котором проживает сегодня половина населения страны. Село умирает, сельское население либо уезжает на заработки в Россию, либо перебирается в города. Уезжает, как правило, мужское население, а способа размножения человеческой расы кроме как с участием представителей двух полов, никто еще не изобрел.

Армянский замминистра признал, что сокращение темпов естественного роста населения в селах связано не только с урбанизацией или социально-экономической ситуацией, но и с общим сокращением числа людей репродуктивного возраста.

"В стадию репродуктивного возраста вступили те граждане Армении, которые родились в конце 1990-х - начале 2000-х, когда был отмечен низкий уровень рождаемости. Среди нового поколения меньше женщин, способных рожать, чем среди других возрастных групп", - сказал Саиян.