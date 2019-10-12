Обвинявший предыдущие власти в разгульном образе жизни, надрывавший глотку по части коррупции, сокрализовавший бедность и работавший королем сердца бомжей Никол Пашинян повел себя по становлении премьером точно так же, как известные персонажи "Скотного двора" Оруэлла. Он начал делать то, что в прошлом критиковал. Причем в более циничной и наглой форме.

Объявивший войну коррупции и, якобы, ведущий антиолигархическую войну Никол придал коррупции новый облик, сделав ее "узаконенной". Он открыл фонды и направил в них революционных собственников в лице лфиков. Кроме того, из неизвестных источников финансируется партия "Гражданский договор".

Самым же вопиющим является его подход к госбюджету. Визгливо орущий о возвращении разграбленного до копейки Никол Пашинян миллион за миллионом растрачивает госбюджет исключительно на собственные кайфы.

Он организует за счет государства семейные путешествия. Использует вертолет в частных целях, приводя абсурдные оправдания.

Последний его перелет в США и обратно обошелся в 1 млн. долларов.

2 млн. долларов он тратит на ремонт своего особняка на правительственной даче, а на деле - на строительство нового.

Недавно же выяснилось, что Никол купил 2 новых бронированных "Мерседеса" S-класса, растратив под восторженные взгляды "гордых" несколько сот тысяч долларов. И это в условиях, когда потребности в этом не было, так как бронированный автомобиль у него уже был.

Если добавить к этому также то, что Никол Пашинян любит раздавать за счет госбюджета взятки и решать свои политические задачи (предлагает судьям КС пожизненную высокую зарплату в обмен на отставку, родным жертв событий "1 марта" предлагает сыграть для него за 30 млн. драмов определенную роль и т.д.), то картина станет целостной.

Как говорится в народе, из грязи в князи. Сердце Никола хочет "мяса", "Мерседеса" и самолета - в промежутке между иджеванской свининой и уткой по-пекински. Примерно в таком духе отзываются об армянском премьере даже армяские СМИ и соцсети.

Размеры награбленного ими станут известны после смены власти. Будьте уверены, что масштабы превзойдут представления многих.