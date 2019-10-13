Премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда ему все же пришлось начать заниматься карабахским вопросом, долго жаловался, что совершенно не в курсе дела. Несколько месяцев он якобы изучал ход переговорного процесса и позицию Армении, потом объявил, что наткнулся на факты предательства прежних властей. Одним словом, делал все, чтобы скрыть собственную некомпетентность.

Завершилось вхождение Никола в курс дела печально известным заявлением в Ханкенди. По видимому, нескольких месяцев Пашиняну не хватило на то, чтобы понять, что на самом деле происходит в карабахском вопросе. Хотя, по правде, любому было бы достаточно пары часов, чтобы понять расклад сил и сообразить, что возрождение "миацума" абсолютно невозможно.

Так вот, будучи некомпетентным в вопросах карабахского урегулирования (как, впрочем, и во всех прочих), Никол Пашинян считает таковыми и других участников процесса. Например, президента России Владимиа Путина.

Во время работы Совета глав государств СНГ в Ашгабаде армянский премьер, улучив момент, подбежал к российскому главе и передал ему книжку - опус небезызвестного экс-сопреда Минской группы Владимира Казимирова "Мир Карабаху".

В качестве доказательства своей активности в карабахском вопросе Пашинян выставил фото момента передачи "раритета" президенту России в своем Facebook и сопроводил записью, в которой объяснил, для чего это сделал.

"Поскольку это стало предметом обсуждения, разъясню: я подарил президенту России Владимиру Путину книгу бывшего российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Владимира Казимирова "Мир Карабаху". Книга не "проармянская". Казимиров просто занимался карабахской проблемой в 1992-1996 гг., приложил большие усилия для подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году и в своей книге свидетельствует о ряде важных нюансов карабахского конфликта, которые, к сожалению, забыты", - написал Пашинян.

Премьер Армении собрался просвещать российского президента в вопросе Карабаха, считая, что тот просто "не знает правды", иначе, дескать, давно решил бы конфликт в пользу Армении. Теперь, к счастью, книга у Путина есть, и Казимиров откроет ему глаза.

Пашинян считает, что, прочитав книгу, Владимир Путин немедленно распорядится усадить сепаратистов Карабаха за стол переговоров, а сам процесс вернется к ситуации на момент подписания перемирия. То есть к тому состоянию, когда объединенным силам Армении и ее союзников, деньгам диаспоры и лобби противостоит расшатанный войной и внутриполитическими распрями, разрываемый на части сепаратистами Азербайджан. Но, уважаемый, времена меняются, и та "правда", которой оперировал Казимиров в начале 90-х, навсегда ушла в историю. Она уже никак не сможет повлиять на ход переговоров или как-то изменить их формат.

Как отмечал ранее в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, с Казимировым он знаком лично с осени 1991 года.

"Я тогда работал советником в Администрации Президента и вел переговоры по карабахскому урегулированию. Встречался с ним и позже на мероприятиях по проблеме карабахского урегулирования с участием экспертов, когда и он, и я уже были в отставке. Мы вели длительную частную переписку по данной проблеме", - сказал наш собеседник.

По словам парламентария, позиция Казимирова упрощенно сводится к тому, что армяне, как "победители" в войне и сторона, которая следовала "советам" Москвы и проявила в начале 90-х большую лояльность к России, должна получить "приз" в качестве присоединения Нагорного Карабаха с Лачином в придачу. Другие оккупированные районы, согласно этой позиции, должны быть возвращены Азербайджану, но там следует разместить российские войска в качестве "миротворческих сил". Причем Баку должен был все это оплачивать.

"Владимир Николаевич Казимиров хорошо выглядит, хотя ему уже много лет. Я желаю ему долгих лет жизни, чтобы он мог лично удостовериться в провале своих прогнозов и ожиданий", - иронично заметил в интервью Расим Мусабеков.

...И вообще, как, оказывается, плохо Никол Пашинян думает о Владимире Владимировиче, если считает, что тому требуется какая-то книжка, чтобы открыть для себя правду о Карабахе.

Зульфугар Ибрагимов