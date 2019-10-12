Президент Ильхам Алиев всегда старается донести с международных трибун правду об Азербайджане и раскрыть суть захватнической политики Армении. Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, это еще раз подтвердили выступления главы государства на недавних международных мероприятиях: "На заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде Президент Ильхам Алиев с приведением конкретных фактов рассказал о вкладе Азербайджана в победу в Великой Отечественной войне. Глава государства сказал также, что в Армении пропагандируется фашизм, проводится политика по увековечиванию и героизации приспешников фашистов, что неприемлемо. Президент Азербайджана подчеркнул, в 2016 году в центре Еревана был установлен памятник фашистскому палачу Гарегину Тер-Арутюняну, известному как Гарегин Нжде. Глава государства, напомнив, что Гарегин Нжде непосредственно сотрудничал с фашистами, привел цитату из 12-томной энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 годы", изданной главной редколлегией министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу".

Депутат отметил, что глава азербайджанского государства и в этот раз поставил Пашиняна перед фактом: "После этого выступления Президента Азербайджана армянская пресса резко раскритиковала Пашиняна, подчеркнув, что он непрофессиональный и популистский политик. А Президент Азербайджана в нужный момент с самых высоких трибун доносит правду об Азербайджане, обосновывая свои слова историческими фактами".

Напомним, что 10-11 октября 2019 года Президент Ильхам Алиев находился с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ.