12 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Годжы Черкез оглу Самедова орденом "За службу Отечеству" 3-й степени за активное участие в общественно-политической жизни страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.