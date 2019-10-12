https://news.day.az/politics/1165192.html Президент Ильхам Алиев наградил Годжу Самедова орденом "За службу Отечеству"
Президент Ильхам Алиев наградил Годжу Самедова орденом "За службу Отечеству"
12 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Годжы Черкез оглу Самедова орденом "За службу Отечеству" 3-й степени за активное участие в общественно-политической жизни страны.
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