Одним из вопросов, рассмотренных на прошедшем в Ашгабаде саммите глав стран СНГ, стало предстоящее в следующем году празднование 75-летия Победы. И премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с этим пришлось оправдываться. Об этом, как передает Day.Az, пишет российское издание Росбалт.

"В Армении прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов ВОВ стран СНГ неоднократно выражала протест против этого циничного шага", - с таким заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая обсуждение.



Кто же такой этот Гарегин Нжде? Как говорится, "фигура неоднозначная". Тер-Арутюнян воевал в числе других армянских добровольцев против Османской империи в ходе Балканской войны. О командире роты "товарище Гарегине" в своем очерке даже упомянул некто Лев Троцкий, в ту пору военный корреспондент. Потом была Первая мировая, борьба за "независимую Армению". С Советской властью, понятно, не ужился и эмигрировал. Основоположник цехакронизма - армянской националистической идеологии. Его идеи даже в отнюдь не белой и пушистой Дашнакцутюн посчитали "экстремистскими, фашистскими и расистскими" и исключили из партии. И тут, можно сказать, вся "неоднозначность" Нжде заканчивается.



Во время Великой Отечественной войны он участвует в создании армянских частей в составе Вермахта, агитирует пленных красноармейцев вступать в легион, воевавший на стороне немцев, готовит диверсантов, действовавших против Красной армии. Наконец становится членом "армянского правительства" - национального совета, работавшего, разумеется, в Берлине. В общем, человек "заслуженный".



"Высшей меры социальной защиты" Гарегин Тер-Арутюнян избежал, поскольку после войны смертная казнь в СССР на какое-то время была отменена, и получил 25 лет. Умер во Владимирской тюрьме в конце 1955 года, немного не дожив до своего 70-летия.



В нынешней Армении националистические идеи Нжде начали пользоваться "спросом", а вот не самые правильные страницы его биографии почему-то забылись. Его именем в Ереване названа площадь, а в 2016 году появился и почти шестиметровый памятник Тер-Арутюняну.



"Такое впечатление, что в этой войне Гитлер играл только второстепенную роль и лидером нацистского движения был Гарегин Нжде, - вступился за "национального героя" Пашинян. - Я считаю, что слова президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь для армянского народа".



Вообще-то Ильхам Гейдарович никоим образом сомнению вклад армянского народа в Победу не подверг. Что касается сохранения исторической памяти, то ведь и Президент Ильхам Алиев "самокритично" вспомнил, что в Азербайджане в начале 90-х во время правления Народного фронта "9 Мая перестал быть праздником, а ветераны войны подвергались унижениям и оскорблениям". Но уже более четверти века, как 9 Мая - национальный праздник, а воякам из "Кавказско-магометанского национального легиона" памятники Баку никто не ставит. Слава богу, в России власовцам - тоже. Хотя было время, когда едва до чего-то подобного не докатились.



Дискуссию на саммите по этому поводу открывать не стали. Было обращение к народам стран СНГ и мировой общественности, призванное продемонстрировать единство оценок решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, а также общего понимания о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма. В общем, конечно, это "единство" в Содружестве имеет место быть, но, как говорится, - есть нюанс.