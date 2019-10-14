Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице Instagram публикацией в связи со смертью академика Васима Мамедалиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: "Ушел из жизни ученый-востоковед с мировым именем, один из переводчиков священной книги мусульман - Гурани-Керим - на азербайджанский язык, заслуженный деятель науки, академик Васим Мамедалиев. Человек высочайшего интеллекта и редких душевных качеств, Васим муаллим обладал непререкаемым авторитетом в научном мире. Ему принадлежат исключительные заслуги в развитии востоковедения в Азербайджане. Крупный ученый-исследователь и талантливый педагог, Васим Мамедалиев был продолжателем многовековых традиций азербайджанской науки. Уход из жизни академика Васима Мамедалиева - огромная потеря для всех нас. Светлая память о великом ученом останется с нами навсегда. Аллах рехмет элесин!".