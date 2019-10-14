На встрече глав государств СНГ в Ашгабаде Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз доказал, что Армения на протяжении истории не уважала права человека, поддерживала политику этнической чистки и оккупации. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава Аппарата уполномоченного (омбудсмена) по правам человека Айдын Сафиханлы.

Сафиханлы подчеркнул, что глава Азербайджанского государства расценил установление в Ереване памятника Гарегину Нжде, который непосредственно участвовал в совершении преступлений против человечности, в том числе, в резне азербайджанцев в 1918 году, геноциде евреев во время Второй мировой войны, создании армянского легиона для борьбы с советской армией, совершении провокаций в тылу, увековечивание памяти Нжде в качестве героя Армении как неуважение к памяти миллионов людей, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, и подчеркнул недопустимость подобных действий.

Глава Аппарата омбудсмена добавил, что тогда, как Президент Азербайджана в своей речи ссылался на исторические факты, армянский премьер, как и всегда, выступил с абсурдными высказываниями.

Сафиханлы считает, что защита Пашиняном военного преступника Гарегина Нжде, его пропаганда как героя армянского народа еще раз показали, что Армения привержена фашистской идеологии, и является страной, демонстрирующей неуважение к нормам международного права и правам человека.

Напомним, что 10-11 октября 2019 года Президент Ильхам Алиев находился с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ.