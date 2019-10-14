В рамках 7-го заседания Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Тюркской академии Дарханом Кыдырали.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

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