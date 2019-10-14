Укрепление отношений между тюркоязычными странами на пользу всему региону. Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в понедельник в Администрации президента Турции.

Было отмечено, что сегодня тюркоязычные страны связывают не только исторические и культурные корни, но и общие интересы, которые направлены как на развитие этих стран, так и на развитие всего региона.

"Один из важных союзов, которые были созданы между тюркоязычными странами, - это Тюркский совет", - сказали в администрации.

Было отмечено, что с созданием Тюркского совета отношения между тюркоязычными странами еще больше укрепились.

"Тюркоязычные страны продолжат развивать отношения друг с другом во всех сферах, в том числе в сферах экономики, энергетики, туризма, в военной сфере", - сказали в администрации.

Сегодня тюркоязычные страны превращаются в экономический и энергетический локомотив в своих регионах, сказали в администрации.

"Турция готова поделиться своим опытом с тюркоязычными странами во всех сферах", - сказали в администрации президента Турции.