Турция гордится отношениями с тюркоязычными странами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, отношения между тюркоязычными странами и впредь будут развиваться.

Эрдоган отметил, что в рамках визита в Азербайджан проведет двусторонние встречи с главами государств-членов Тюркского совета.

Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.