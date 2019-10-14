https://news.day.az/politics/1165594.html Реджеп Тайип Эрдоган: Турция гордится отношениями с тюркоязычными странами
Реджеп Тайип Эрдоган: Турция гордится отношениями с тюркоязычными странами
Турция гордится отношениями с тюркоязычными странами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, отношения между тюркоязычными странами и впредь будут развиваться.
Эрдоган отметил, что в рамках визита в Азербайджан проведет двусторонние встречи с главами государств-членов Тюркского совета.
Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.
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