Присоединение Узбекистана к Тюркскому совету — естественный процесс - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
Присоединение Узбекистана к Тюркскому совету - это естественный процесс.
Об этом сказал Trend глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, передает Day.Az.
"Присоединение Узбекистана к Тюркскому совету - это естественный процесс. Потому, что здесь объединяются государства очень близкие своей культурой, историей, языком и традициями",- сказал он.
Камилов добавил, что есть конечно же еще и прагматический интерес - это торговля, экономическое сотрудничество в сферах транспорта и коммуникаций, образования.
"То есть, нас очень многое объединяет",- сказал он.
Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Узбекистан впервые участвует как полноправный член Тюркского совета на встрече в Баку.
Структурами Тюркского совета являются: Секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре.
За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.
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