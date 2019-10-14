Единственный выход для армянской общины Нагорного Карабаха - согласиться жить под нашим флагом. Решительное заявление Президента Ильхама Алиева в клубе "Валдай" очень обрадовало нас - азербайджанцев, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, подвергшихся этнической чистке.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на конференции "Карабах - это Азербайджан!" председатель общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Турал Гянджалиев.

По его словам, выступление главы государства стало предвестником того, что день освобождения территорий Азербайджана от оккупации не за горами.

"Близок тот день, когда наш флаг будет развеваться в Шуше, Ханкенди. Мы должны брать в пример мудрую внешнюю политику главы государства, связать ее с повседневной жизнью. Мы должны продолжать эту деятельность в социальных сетях, на всех платформах, где идет информационная война", - сказал Гянджалиев.

Он отметил, что второй сокрушительный удар Армении был нанесен в Ашгабаде - на заседании Совета глав государств СНГ.

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