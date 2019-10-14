На саммите глав СНГ Ильхам Алиев очень точно обозначил животрепещущую проблему героизации нацистских преступников, в частности Гарегина Нжде.

Такое мнение высказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский эксперт Андрей Иванов, передает Day.Az.

"Выступление Президента Алиева вполне логично поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко. А вот объяснения армянского премьера Пашиняна действительно были совершенно неубедительны. Но за выступлениями трех лидеров видны именно идеологемы. Одна говорит нам о том, что Великая Отечественная война была войной добра со злом, и других трактовок быть не может. На наш народ было совершенно нападение абсолютно зловещих сил, которые самоцелью ставили уничтожение всего живого на планете. В основе нацизма лежали не какие-то устремления, а культ абсолютного насилия, нацисты буквально поклонялись, именно в религиозном плане, жестокости. И советский народ, как великая общность многих народов, сражался за саму жизнь. Это одна трактовка событий. Но есть другая идея, которую сейчас активно пытаются развивать на Западе. Суть ее заключается в том, что все было неоднозначно, у каждого была своя правда, и никто не был таким уж благородным. И вот Пашинян фактически присягнул этому постулату. Он в своей речи смешал все вместе: Первую мировую войну, сталинские лагеря, нацистских преступников и личную судьбу писателя Солженицына. То есть перемешал понятия, вообще никак не связанные между собой и относящиеся к разным категориям. Это как сравнивать соленое и зеленое. Но в том и состоит суть постмодернизма, чтобы у людей не было никаких понятий о добре и зле, уродливом и прекрасном, допустимом и недопустимым", - сказал глава Центра стратегического анализа РИИР.

По оценкам Андрея Иванова, это тот идеологический концепт, который используется для уничтожения самого общества, его морально-нравственных ориентиров, способности к самоорганизации.

"Мы видим, что армянские власти именно на этом постмодернизме пытаются создать гражданскую нацию, хотя это сделать в принципе невозможно. Проще говоря, в основу национальной идеологии армянские власти хотят заложить идею обособления от общей истории. Установка памятника Гарегину Нжде - это посыл, что Армения не хочет ничего общего иметь с Россией. Мол, армянский народ был не частью одной страны, а всегда боролся за некую независимость, а "национальные герои" за это гнили в российских тюрьмах. Одновременно армянские власти пытаются примазаться к Западу, мол, армяне часть "цивилизованного" мира свободных народов, живущих в рамках постмодерна. Понятно, что вот на этом далеко не уедешь. Армянские власти сами подрывают жизненные силы своего общества.

Лукашенко верно заметил, что армянам есть чем гордиться. Армения внесла свой вклад в общую Победу, армянский народ прославлен своими героями и полководцами, и вот на это как раз и надо опираться. Но мы видим, что армянские политики решили идти по иному пути. Каков будет результат? Вполне закономерно мы увидим, что Армения будет постепенно терять свой суверенитет, ее экономика будет ослабевать, ее роль на международной арене будет падать, а армянское общество будет разлагаться. Алиев и Лукашенко попытались предупредить об этом Пашиняна, предупредить, можно сказать, по-товарищески. Но Пашинян не захотел слушать. Получается, что все надежды на смену власти, которые были у армян, оказались тщетными. Новая власть, как и старая, готова вести Армению к пропасти", - резюмировал российский эксперт.

Отметим, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. Он является одним из авторов идеи о "Великой Армении". Нжде был арестован, закончив свои дни во Владимирской тюрьме. Фашистскому палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров, и новая власть Армении не демонтировала этот памятник.