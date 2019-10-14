https://news.day.az/politics/1165684.html Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Васима Мамедалиева
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Васима Мамедалиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной выдающегося ученого-востоковеда Васима Мамедалиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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