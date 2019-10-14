Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной выдающегося ученого-востоковеда Васима Мамедалиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется