https://news.day.az/politics/1165725.html Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
14 октября Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь почетного гостя был выстроен почетный караул.
Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова встречали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.
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