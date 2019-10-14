https://news.day.az/politics/1165728.html Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест Конгрессу США
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест Конгрессу США
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в письменной форме выразила протест спикеру Палаты Представителей Нэнси Пелоси и членам Конгресса США в связи с незаконным визитом конгрессменов на оккупированные Арменией азербайджанские территории, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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