Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в письменной форме выразила протест спикеру Палаты Представителей Нэнси Пелоси и членам Конгресса США в связи с незаконным визитом конгрессменов на оккупированные Арменией азербайджанские территории, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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