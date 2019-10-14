Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Ленинградской областью
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между правительством Азербайджана и правительством Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, утверждается Соглашение, подписанное 7 июня 2019 года в Санкт-Петербурге о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между правительством Азербайджана и правительством Ленинградской области.
После того, как Соглашение вступит в силу, Кабмину поручено принять меры для осуществления его положений.
МИД Азербайджана поручено отправить в Ленинградскую область уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
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