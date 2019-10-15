В Польше создан Координационный совет азербайджанцев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В учредительном заседании совета принимали участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и делегация комитета. Заседание началось с озвучивания государственного гимна Азербайджана.

Председатель комитета, выступая со вступительным словом, подробно остановился на нынешнем положении в азербайджанских общинах. Oн говорил об отношениях стратегического партнерства между Азербайджаном и Польшей, осуществленных в последнее время взаимных визитах на высшем уровне, программах обмена в области образования, увеличении числа азербайджанских студентов в различных университетах Польши. Напомнив о том, что при назначении руководителем Государственного комитета Президент Ильхам Алиев поставил перед ним особые задачи, Ф.Мурадов отметил, что важнейшими из них являются встреча с азербайджанскими общинами, непосредственное ознакомление с их проблемами и доведение до них, что государство всегда находится рядом с нашими соотечественниками.

Выразив готовность Государственного комитета по работе с диаспорой оказать любую возможную поддержку азербайджанцам, проживающим в Польше, председатель комитета поинтересовался, с какими трудностями сталкиваются наши соотечественники, в том числе участники заседания, в этой стране.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов поделился мнением об организационном становлении наших соотечественников, их более тесной интеграции в общество и пр., дал свои рекомендации.

Участники заседания в своих выступлениях выразили признательность за внимание и заботу. На мероприятии прозвучало предложение о создании Координационного совета азербайджанцев Польши.

В заключение был создан Координационный совет азербайджанцев Польши. На основе голосования Халил Гасанов, Лала Зейналова и Расул Мамедов были избраны координаторами совета.