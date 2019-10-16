Работа, проведенная в рамках 7-го Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, содействует интеграции политики и экономики стран тюркского мира.

Об этом сказал в среду Trend турецкий эксперт Мурад Акан, передает Day.Az.

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