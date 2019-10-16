https://news.day.az/politics/1166420.html Президент Ильхам Алиев: Если государственные органы, компании будут давать раздутые цифры, то понесут наказание
Президент Ильхам Алиев: Если государственные органы, компании будут давать раздутые цифры, то понесут наказание
Если государственные органы, компании будут давать раздутые цифры, то понесут наказание.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.
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