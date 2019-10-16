Если государственные органы, компании будут давать раздутые цифры, то понесут наказание.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

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