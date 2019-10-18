На днях в Баку в связи с проходившим в азербайджанской столице саммитом Тюркского совета побывал известный узбекский историк и публицист Шухрат Саламов (Барлас).

Господин Саламов согласился ответить на несколько вопросов Day.Az.

Узбекистан с 1992 года участвовал во всех мероприятиях тюркоязычных стран, даже был активным участником, а в 1996 году в Ташкенте проходил саммит тюркоязычных стран. Хотя двухсторонние отношения Узбекистана со всеми тюркоязычными странами поддерживались, с 2006 года Узбекистан по некоторым причинам полностью приостановил свое участие в этом формате. В настоящее время все недопонимания устранены, и теперь Узбекистан занял свое достойное место в Тюркском совете.

Хочу напомнить слова Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева: "Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном имеют долгие, крепкие, прочные корни. Наши связи имеют долгую, хорошую историю. Я думаю, что сегодня настал момент, чтобы все это возродить". Над вступлением в Совет Узбекистан думал три года. Было принято решение присоединиться к нему на юбилейном саммите, когда исполнится 10 лет нахчыванскому договору. Президент Узбекистана назвал это историческим событием.

Символично, что произошло это именно в Азербайджане, который является своеобразным мостом между центрально-азиатскими тюркскими странами и Турцией. Без сомнения, Азербайджан является ключевым государством Южного Кавказа для всех тюркоязычных стран.

Вклад тюрков в сокровищницу мировой цивилизации велик. Трудно дать полную оценку в маленьком интервью, это отдельная большая тема. История тюрков охватывает несколько тысячелетий. Империя азиатских и европейских гуннов, Первая и Вторая империя Гёк Тюрков, империя Сельджуков, империя Караханидов, империя Хорезмшахов, империя Тимуридов, империя Бабуридов в Индии, империя Шаха Исмайила, Османская империя... У тюрков очень богатая история и, повторюсь, это тема отдельного интервью.

Единство тюркских народов очень важно в наше время. Сегодня в мире не спокойно, и братьям-тюркам следует быть вместе.

А что касается запугивания мира "пантюркизмом", то это пропагандистское клише, история которого восходит к противостоянию Османской и Российской империй. Как говорил известный историк и филолог, специалист по джадидизму, шведский профессор Фр. Веннберг, "пантюркизм менее реальная вещь, чем паниранизм и панславизм".

Только посредством псевдонаучных тезисов невозможно создать искусственный протестный потенциал внутри государства, уж тем более невозможно завоевать внимание мирового сообщества, которое необходимо политикам, стоящим за спиной фальсификаторов тюркской истории как воздух. Для достижения своих целей им нужно, в первую очередь, разрушение авторитета и общественного доверия к результатам реальных академических исследований по общетюркской истории.

По сути, именно у тех историков, которые усердно пропагандировали панславизм, арийскую теорию и армянофильство, всегда были обвинения и претензии к изучающим тюркскую историю исследователям. И это всего лишь отголоски прошлого.

Лейла Таривердиева