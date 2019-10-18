Азербайджан и Литва должны укреплять сотрудничество в области использования социальных данных, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр социального обеспечения и труда Литвы Линас Кукурайтис.

Кукурайтис, который недавно посетил Баку, отметил, что во время встречи с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым стороны отметили важность укрепления сотрудничества и обмена опытом в области использования социальных данных в различных реестрах.

Кукурайтис отметил, что социальные данные необходимы для формирования политики, основанной на фактах.

"Например, если мы хотим принять решение в сфере занятости, защиты прав детей, мы обычно инвестируем в определенную область. Социальные данные помогают выяснить, как инвестиции в определенную сферу помогают решить поставленные задачи", - пояснил министр.

По словам Кукурайтиса, еще одной сферой для партнерства Азербайджана и Литвы может стать защита прав детей.

"Литва недавно провела реформы в этой сфере. Мы могли бы обменяться и поделиться опытом в этой сфере. Работа в социальной сфере никогда не заканчивается. Общество меняется, и мы должны изменить нашу политику. Мы должны всегда сотрудничать в сфере занятости, например, преодолевать трудности с трудоустройством инвалидов, и эту задачу предстоит решать еще многие годы. Мы приступили к реформам в Литве в этой области, и я полагаю, что это также важно и для Азербайджана", - отметил литовский министр.

Далее, говоря о недавно подписанном соглашении по сотрудничеству между министерствами труда Азербайджана и Литвы по вопросам социального обеспечения и труда, Кукурайтис отметил, что это хорошая платформа для новых инициатив.

"Я хотел бы сказать, что у нас были довольно хорошие партнерские отношения и до подписания этого соглашения. Мы проводили обмен специалистами и экспертами, обменялись идеями и знаниями о том, как проводить реформы в социальной сфере. Это также отражено в общих твиннинг-проектах. Литва участвует в девяти твиннинг-проектах в Азербайджане. Мы приняли участие в конференции по случаю завершения одного твиннинг-проекта, связанного с развитием государственной службы занятости Азербайджана. Подписание этого соглашения еще больше укрепит наше сотрудничество. Это также станет платформой для всех будущих обменов", - сказал Кукурайтис.

Говоря о деталях соглашения, министр отметил, что оно предусматривает конкретные сферы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в будущем, включая организационные вопросы.

"Это хорошая платформа для инициатив", - сказал Кукурайтис.

Кроме того, министр приветствовал эффективность Центра устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) в Азербайджане.

"Мы посетили центр DOST, который объединяет несколько учреждений в одно, что очень впечатляет. Вы нашли решение, как объединить разные учреждения и сделать его удобным для людей. Это идея, которую мы можем воплотить в жизнь в Литве", - добавил Кукурайтис.

Отметим, что делегация Литвы во главе с Кукурайтисом недавно приняла участие в конференции, посвященной завершению финансируемого ЕС твиннинг-проекта по поддержке государственной службы занятости в Азербайджане.

Соглашение о сотрудничестве было подписано третьего октября в Баку между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством социальной защиты и труда Литвы.

Соглашение предусматривает дальнейшее сотрудничество в области социального обеспечения и труда между двумя странами.