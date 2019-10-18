Богатый нефтью Азербайджан переживает процесс серьезной, всеобъемлющей модернизации, и США стоит обратить внимание на эти масштабные реформы.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в статье, опубликованной влиятельным изданием American Interest.

"Преобразования, происходящие в стране, будут иметь серьезное влияние на будущее Азербайджана. В политической системе страны происходит смена поколений, сопровождающаяся серьезными усилиями по устранению зависимости экономики от нефти, а также реформами, призванными сделать государственные институты более чуткими к чаяниям граждан", - говорится в статье.

Авторы издания отмечают, что Азербайджан очень важен для США.

"Это страна с преимущественно шиитским населением, с большим числом прозападных граждан. Это светское государство, имеющее тесные отношения с Израилем. Азербайджан - единственная страна, которая граничит одновременно с Россией, Турцией и Ираном. Эта страна - ключевой элемент для развития транспортных коридоров, связывающих Европу с Китаем через Центральную Азию", - говорится в статье.

Издание отмечает, что самые серьезные изменения произошли в налоговой и таможенной сферах.

"Процесс таможенного декларирования сейчас полностью прозрачен и проводится в электронной форме", - пишет American Interest, добавляя, что это оказало существенный положительный эффект на бизнес.

"Эти реформы привели к тому, что в рейтинге Doing Business в 2019 году Азербайджан поднялся на 25-е место. Реформы в Азербайджане - это возможность сфокусировать американо-азербайджанский политический диалог на сотрудничестве, и укреплять двусторонние стратегические взаимоотношения", - говорится в статье.

А. Гасымлы