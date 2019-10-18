США стоит обратить внимание на масштабные реформы в Азербайджане - авторитетное издание The American Interest
Богатый нефтью Азербайджан переживает процесс серьезной, всеобъемлющей модернизации, и США стоит обратить внимание на эти масштабные реформы.
Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в статье, опубликованной влиятельным изданием American Interest.
"Преобразования, происходящие в стране, будут иметь серьезное влияние на будущее Азербайджана. В политической системе страны происходит смена поколений, сопровождающаяся серьезными усилиями по устранению зависимости экономики от нефти, а также реформами, призванными сделать государственные институты более чуткими к чаяниям граждан", - говорится в статье.
Авторы издания отмечают, что Азербайджан очень важен для США.
"Это страна с преимущественно шиитским населением, с большим числом прозападных граждан. Это светское государство, имеющее тесные отношения с Израилем. Азербайджан - единственная страна, которая граничит одновременно с Россией, Турцией и Ираном. Эта страна - ключевой элемент для развития транспортных коридоров, связывающих Европу с Китаем через Центральную Азию", - говорится в статье.
Издание отмечает, что самые серьезные изменения произошли в налоговой и таможенной сферах.
"Процесс таможенного декларирования сейчас полностью прозрачен и проводится в электронной форме", - пишет American Interest, добавляя, что это оказало существенный положительный эффект на бизнес.
"Эти реформы привели к тому, что в рейтинге Doing Business в 2019 году Азербайджан поднялся на 25-е место. Реформы в Азербайджане - это возможность сфокусировать американо-азербайджанский политический диалог на сотрудничестве, и укреплять двусторонние стратегические взаимоотношения", - говорится в статье.
А. Гасымлы
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