https://news.day.az/politics/1166976.html В ПЕА прошла выставка молодых архитекторов, посвященная Дню государственной независимости Азербайджана
В ПЕА прошла выставка молодых архитекторов, посвященная Дню государственной независимости Азербайджана
Сегодня в административном здании правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) прошла творческая выставка молодых архитекторов, посвященная 18 октября - Дню государственной независимости, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В открытии выставки приняли участие заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, депутаты и другие официальные лица.
Открывая выставку вступительным словом, Новрузов рассказал о независимости Азербайджана. Он отметил, что независимость - это большое счастье.
"В мире более трех тысяч народов, и только у 200 из них - независимые государства", - сказал Новрузов.
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