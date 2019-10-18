Он напомнил, что в первые годы независимости ситуация в стране была плачевной: "В результате бездарности тогдашней власти, гражданского противостояния и армянской агрессии страна могла потерять независимость. И если бы к власти во второй раз не пришел великий лидер Гейдар Алиев, может быть сегодня мы и не отмечали День независимости. Он спас Азербайджан от этих бед, и сегодня страна развивается, проводятся успешные реформы".

Сказав, что Президент Ильхам Алиев на высоком уровне руководит государством, депутат подчеркнул, что руль независимого Азербайджанского государства в надежных руках.

По его словам, Азербайджан - одно из ведущих государств региона: "В стране последовательно идут перемены, предпринимаются важные шаги по улучшению жизненного уровня населения".

Отметим, что на выставке демонстрировалось около 40 ручных работ студентов I курса кафедры архитектуры и дизайна Бакинского инженерного университета.

Представители ПЕА вручили сертификаты молодым архитекторам.