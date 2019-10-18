Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Шамахы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства Центра Службы "ASAN" в Шамахинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что с целью завершения проектирования и строительства Центра Службы "ASAN" в Шамахинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено 20, 335 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре