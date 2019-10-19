Председатель ПНФА Али Керимли распространил в социальной сети заявление об отмене митинга, запланированного на 19 октября.

Как сообщает в субботу Day.Az, председатель партии распространил заявление на своей странице в Facebook.

Естественно, что отмену митинга Керимли связал с очередными "заговорами" и "интригами", якобы ведущимися против него. Он также отметил, что некие люди за рубежом якобы посылали ему соответствующие сигналы. Эти сигналы были настолько серьезными, что запаниковавшие Керимли и другие главари так называемого "Нацсовета" в спешном порядке отменили митинг