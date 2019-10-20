"Я ненавижу этот народ! Вы недостойны называться ни нацией, ни народом! Он, Али Керимли, верил в вас, именно этой верой он пошел на акцию. А вы бросили его на произвол судьбы, оставили одного! Я ненавижу вас! И себя, и всех, и вас..."

Эта отрывки из речи жены председателя ПНФА, босса "Нацсовета" и одновременно блогера всея соцсетей Али Керимли.

Супруга предводителя местной кучки радикалов вчера проклинала азербайджанский народ, потому как, по ее словам, народ, то есть миллионы граждан страны, не услышали многонедельные призывы ее мужа и не пошли стройными рядами за ним.

Вчера центр Баку, улицы вокруг площади, что перед станцией метро "28 Мая", были запружены полицейскими, журналистами, блогерами, зеваками и радикалами из оппозиционного лагеря. Они кучковались, стекали из одной улицу на другую, ждали. Они ждали лидеров оппозиции. А их не было, хотя вот уже три недели на YouTгbe каналах и страницах в Facebook "независимых блогеров и журналистов", а также на аналогичных ресурсах сбежавших из страны горе-политиков, велась агрессивная, ожесточенная, непрерывная пропаганда незаконной акции "Нацсовета", назначенной на 19 октября.

Проплаченные, получившие свою долю от заказов на поток ненависти Азербайджану пропагандисты заходились в истерике, призывали народ выйти на улицы, строить баррикады, сражаться с полицией, а потом захватить власть и устроить самосуд над всеми представителями власти.

Звучали призывы к обезглавливанию, поджогам, расстрелам. Творилась самая жуткая вакханалия. И вот, 19 октября. Акция не состоялась, сценарий противостояния с полицией обрушился, все обернулось пшиком. Зиц-председатель ПНФА Али Керимли, чувствуя неминуемый позор и проигрыш, решил идти ва-банк, сдержать-таки свое слово, и выйти на улицы.

Его окружала группа поддержки - несколько ярых сторонников и "блогеры". Керимли направился в сторону метро "28 Мая", при этом непрерывно говорил на камеры десятков журналистов и новоявленных "блогеров". Он ждал, чтобы его задержали, мечтал, чтобы кадры задержания были зафиксированы на камеры.

Он провоцировал полицейских, как мог. И его задержали, увели и посадили в автобус.

Али Керимли выпустили на свободу буквально через несколько часов. Он, сидя в маленьком помещении, перед видеокамерой, тут же позвонил своему неофициальному пресс-секретарю Севиндж Османгызы, вышел в прямой эфир и начал рассказывать душещипательную историю.

Оказывается, "злобные полицейские", после того как его поволокли в автобус, "заставили его лечь на пол и начали избивать". Сперва кулаками, потом ногами. А потом, ох уж эти "злыдни" полицейские, - причем их было аж целый автобус, - навалились на бедного А.Керимли, лежащего чуть ли не бездыханным на полу, но подававшим признаки жизни, и начали его избивать все вместе.

Стоп! На секунду представьте такую картину пальмовым маслом: на полу автобуса лежит А.Керимли, а вокруг него десятки полицейских и все нещадно пинают ногами, бьют кулаками отца оппозиционной демократии и гиганта мысли. Бред, скажете вы. Ибо как можно в тесном автобусе сотворить такое, воскликнете вы. И не ошибетесь - в фантазиях А.Керимли нет законов физики и геометрии. Они, законы те, давно и бесповоротно увяли, не выдержав напора иллюзий Великого Рулевого маргинального сброда и люмпенизированного отряда новоявленных местных хунвейбинов.

По логике вещей и согласно законам всемирного тяготения, после такого избиения не выжил бы никто. Но не Али Керимли. Он, как Супермен, Человек-Гора, Кощей Бессмертный и Великий Учитель Шаолиня, бессмертен. Все удары судьбы и полицейских ему нипочем.

Ну, как еще объяснить это чудо чудесное, когда после такого избиения Али Керимли сидит у себя в каморке, немного помятый и совсем немного поцарапанный, с заляпанным на макушку кусочком бинта и подав голосу трагичность, просит С.Османгызы быть мужественной, ибо, оказывается, вся борьба впереди, ага.

А она, С.Османгызы, вся прослезившись, надтреснутым голосом проклинала власть и полицейских в особенности, чуть ли не утирала предательски набежавшие слезы. И это были крокодиловы слезы отчаяния, так как события и вялые крики радикалов доказали, что власть в стране контролирует все процессы и ни один вопрос не может быть решен вне воли правительства.

А народ не пошел за Керимли, за горлопанами люмпенов, ибо прекрасно помнит разрушения и хаос, учиненные на центральных улицах города радикальной оппозицией, не смирившейся с грандиозной победой Президента Ильхама Алиева, после очередных президентских выборов, проведенных в Азербайджане в 2003 году, ее попытки превратить площади в арену настоящих боев.

В то время именно благодаря серьезным мерам, принятым стражами закона при поддержке граждан, поднявшихся на защиту своего голоса, были предотвращены все незаконные действия вандалов, озверевшей толпы. Организаторы беспорядков ответили перед законом, а лагерь радикально и агрессивно настроенной оппозиции потерпел ошеломительный крах.

Прошло 16 лет, но ни модель поведения радикальной оппозиции, ни ее намерения, ни суть и форма организованных ею акций не претерпели никаких изменений. "Нацсовет" и Али Керимли возжелали показать свой оскаль власти, поиграть мускулами и, если получится, напугать власть, а самое главное, попытались перенести сценарий "арабской весны" на осенний Баку, руководствуясь часто и настойчиво повторяемым тезисом "народ с нами".

Народ, к которому так упорно и отчаянно апеллируют радикалы, на высоком уровне поддерживает Ильхама Алиева, как Президента, главу государства, лидера, основного гаранта азербайджанской государственности, выражающем национальные интересы, для которого воля народа превыше всего, не видит альтернативы ему, его доверие к главе государства безгранично, он готов до конца стоять за своим руководителем.

Народ показал и доказал, что попытки деструктивной оппозиции посеять смуту и хаос в стране обречены на провал. Наш народ, то есть мы с вами, никогда и ни при каких обстоятельствах не позволит вновь поставить Азербайджан, который Президент Ильхам Алиев полностью обновил и превратил в могущественное государство, лицом к лицу с опасными рисками и экспериментами, аналогичными событиям ревущих 90-х.

Лица, возглавляющие структуру, именуемую "национальный совет", и партию под названием ПНФА, а также горстка радикалов вокруг них, более 25 лет занимались антинациональной деятельностью при подстрекательстве внешних антиазербайджанских кругов, запомнились в политической истории Азербайджана лишь неэтичными скандалами, внутренними раздорами, отмежеванием и расколом и, заработав имидж деструктивной оппозиции, сами поставили себя на грань полнейшей катастрофы.

Мы не можем идти в будущее с такими оппозиционерами, пытающимися нарушить его стабильную, безопасную и развивающуюся жизнь.

С этими людьми, не склонными к диалогу в формате "оппозиция-власть", невозможно строить цивилизованные отношения.

Они не сулят ничего хорошего для нас, для будущего страны.

И это главный итог 19 октября.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az