20 октября в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт, посвященный Дню независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в концерте приняли участие многие известные личности, представители интеллигенции, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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