https://news.day.az/politics/1167564.html Грандиозный концерт в парке Центра Гейдара Алиева в честь Дня независимости Азербайджана - ФОТО
Грандиозный концерт в парке Центра Гейдара Алиева в честь Дня независимости Азербайджана - ФОТО
20 октября в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт, посвященный Дню независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в концерте приняли участие многие известные личности, представители интеллигенции, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
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