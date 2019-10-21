В административном здании правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) проходит мероприятие в связи с незаконной акцией, проведенной 19 октября так называемым "Национальным советом" в Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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