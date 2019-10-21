https://news.day.az/politics/1167713.html В ПЕА проходит мероприятие по поводу незаконной акции, проведенной 19 октября в Баку
В ПЕА проходит мероприятие по поводу незаконной акции, проведенной 19 октября в Баку
В административном здании правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) проходит мероприятие в связи с незаконной акцией, проведенной 19 октября так называемым "Национальным советом" в Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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