В молодом, демократическом государстве Азербайджан обеспечены все права и свободы людей, в том числе право на свободу собраний.

Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление Комиссара Совета Европы по правам человека, передает Day.Az.

Она подчеркнула, что право свободного собрания группы людей не может быть обеспечено за счет нарушения прав другой группы людей. Лучше всего об этом должен знать Комиссар Совета Европы по правам человека.

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