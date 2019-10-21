Ваша отставка послужит хорошим примером и для других товарищей, представленных в команде власти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая заместителя премьер-министра Али Гасанова в связи с поданным им заявлением об освобождении от должности.

"Уважаемый Али муаллим, сегодня вы написали заявление на мое имя. В заявлении вы просите освободить вас от занимаемой должности. Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие нашей страны. На протяжении многих лет вы играли активную роль во всестороннем развитии Азербайджана. Вы были выдвинуты великим лидером Гейдаром Алиевым, еще в советское время его решением назначались на высокие должности, в период независимости 21 год занимаете пост заместителя премьер-министра, последние 16 лет - под моим руководством. Конечно, оказанное вам высокое доверие говорит о том, что на занимаемых должностях вы достойно справлялись с работой", - сказал глава государства.

Но, разумеется, жизнь не стоит на месте, назначен новый премьер-министр, перед Кабинетом Министров поставлены новые задачи, отметил Президент Ильхам Алиев. "К тому же вы достигли пенсионного возраста, вам 71 год, и, конечно, считаю, что вы показываете хороший пример, уступая место молодым кадрам. Надеюсь, что это послужит хорошим примером и для других товарищей, представленных в команде власти", - подчеркнул глава государства.

В то же время вы играете активную роль в общественно-политической жизни, и по моей рекомендации Партия "Ени Азербайджан" удостоила вас должности заместителя председателя, добавил он. "Это - высокая оценка вашей деятельности и большое доверие к вам как с моей стороны, так и со стороны членов партии. Уверен, что как надежный член команды вы и дальше будете продолжать свою деятельность. Считаю, что в партийной работе есть необходимость в большей активности. По моему указанию должны быть предприняты дополнительные шаги, направленные на совершенствование деятельности Партии "Ени Азербайджан". В последнее время вы активнее включились в это дело, совершаете поездки по регионам. В направляемых мне справках информируете о ситуации в регионах и выдвигаете предложения, связанные с предстоящей работой", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства еще раз поблагодарил Али Гасанова за многолетнюю работу во имя Азербайджана. "Хочу выразить уверенность в том, что в будущем вы будете вносить вклад в общественно-политическую жизнь нашей страны", - добавил Президент Ильхам Алиев.