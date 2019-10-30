Что общего между американским конгрессменом Адамом Шиффом и любителем селфи из Еревана Николом Пашиняном? Общее, тем не менее есть: оба этих человека - политические неудачники, получившие определенную власть и бездарно ею распорядившиеся.

Вчерашний день в армянском календаре, наверняка, уже помечен галочкой. Накануне Палата представителей США приняла резолюцию, формально признающую надуманный "геноцид армян". Этого шага армянство ждало от Конгресса давно, шло ради этого на подкуп, подлог и фальсификации. И добилось таки.

Армянский лоббист Адам Шифф устроил на заседании целое сопливое шоу, рассказывал о мнимых "зверствах", пытаясь выжать из коллег сочувствие и заверяя, что "мы никогда не забудем". В какой-то момент его речь картинно прервала припасенная для такого случая скупая мужская слеза. Но это, конечно, были слезы радости - а как же, ведь за выполненную на отлично работу лоббиста ждет щедрое вознаграждение.

Как пишет Би-би-си, в предшествующие голосованию недели армянские лоббисты работали сверхурочно и на выходных, чтобы обеспечить документу массовую поддержку. Точно так же мобилизовал своих членов и Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

Палата представителей также одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает ТАСС. В частности, Дональду Трампу рекомендовано ввести ограничения против министра национальной обороны турции Хулуси Акара.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что армянство снимает сливки с обострения между США и Турцией. Звучащие сегодня жесткие заявления гс обеих сторон оворят о серьезных проблемах между Вашингтоном и Анкарой, и этим старается воспользоваться диаспора. Причем с далеко идущими намерениями заняться после "геноцида" и признанием итогов оккупации территорий Азербайджана.

Напомним, что диаспора и лобби уже не одно десятилетие безуспешно пытаются добиться от американской администрации признания событий в Османской империи в 1915 году "геноцидом". Каждый новый кандидат в президенты в обмен на голоса обещает армянской общине сделать это немедленно, но, оказавшись в Белом доме, меняет свой взгляд на вещи, становясь реалистом.

Вопрос событий 1915 года в Османской империи является прерогативой историков, а не политиков и, тем более, ненормально признавать этот факт в армянской версии событий на уровне парламентов каких-то государств. Да, у армянства есть деньги, есть купленные влиятельные лоббисты, это все понятно. Но существует международне право, правовые нормы и процедуры, которые никто не отменял.

Турция уже много лет приглашает Армению к диалогу историков, предлагает открыть архивы и доказать свою правоту. Но Ереван упорно отказывается, пытаясь решить свою задачу именно в политической плоскости, а не правовой или научной. Почему? Все очень просто. У армянства нет доказательной базы, которую можно было бы предъявить миру. Нет ничего, кроме пустых слов и ежегодно растущей статистики "жертв", помноженных на пресловутое "христианское братство" и наглость армянской пропаганды. Ничем не подкрепленные претензии на "геноцид" звучат привлекательнее, когда они хорошо оплачены, а в деньгах у богатой диаспоры недостатка нет.

В Конгрессе уже не раз выносились на обсуждение петиции соответствующего содержания. В апреле 2019 года рупором армянства выступил все тот же Адам Шифф, а в "геноцидальном" месяце этого года Роберт Менендес. Проекты не получили требуемой поддержки, тем более со стороны администрации Белого дома. И теперь ANCA призывает поддержать петицию, в которой требуется закрепить признание "геноцида армян" и искоренить отрицание Соединенными Штатами этого надуманного "преступления".

А продавшегося за армянские деньги конгрессмена Шиффа, поставившего личную выгоду превыше интересов страны, в парламенте которой он вроде бы как заседает, ждет только одно - карьера политического неудачника и забвение. Точно такой же финал, какой обязательно будет у премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которому селфи с мировыми лидерами важнее судьбы своей страны и народа. Пашинян, если бы его интересовали реальные интересы Армении и будущее его страны, давно бы понял, что ключ к развитию этой страны решит в отказе от территориальных претензий ко всем соседним странам, прекращению оккупации территории Азербайджана и налаживанию нормального сотрудничества в регионе после наступления мира. А пока все эти условия не соблюдены, можно принимать сколько угодно резолюций, подкупать сколько угодно много политических неудачников в США и других странах - ситуация для стремительно нищающей Армении принципиально не изменится.

Зульфугар Ибрагимов