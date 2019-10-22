https://news.day.az/politics/1168279.html Президент Ильхам Алиев: Бизнес, который будет выведен из тени, конечно же, исправит и наши экономические показатели
Президент Ильхам Алиев: Бизнес, который будет выведен из тени, конечно же, исправит и наши экономические показатели
Бизнес, который будет выведен из тени, конечно же, исправит и наши экономические показатели.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Шахина Мустафаева в связи с его назначением на новую должность - заместителя премьер-министра.
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