Бизнес, который будет выведен из тени, конечно же, исправит и наши экономические показатели.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Шахина Мустафаева в связи с его назначением на новую должность - заместителя премьер-министра.

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