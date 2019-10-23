Руководство ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) пытается решить проблему машинистов локомотивного депо в армянском Гюмри, которые сегодня, 23 октября, проводят забастовку. Об этом проинформировал пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян.

Как сообщало EADaily, машинисты подвижного состава ЮКЖД требуют повышения заработных плат на 30%, передает Day.Az.

Согласно информации от пресс-службы компании, с бастующими в среду железнодорожниками еще вчера встречались гендиректор ЮКЖД Сергей Валько и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян.

Как отметил Грдзелян, зарплата машинистов в настоящее время варьируется в пределах 300−400 тысяч драмов (630−840 долларов США).

Это не первый случай забастовки работников ЮКЖД. Еще 5 ноября прошлого года местные железнодорожники перекрыли дорогу Ереван-Шоржа на участке села Цовагюх в Гегаркуникской области республики. Тогда недовольство было связано с тем, что сотрудники ЮКЖД работают в любое время года, в том числе сверхурочно. После переговоров с руководством компании бастующим тогда удалось добиться выплат надбавок к зарплатам.

Ранее в СМИ Армении появились сообщения о принятом премьер-министром Николом Пашиняном "секретном распоряжении" повысить вдвое зарплаты руководящего состава министерств и ведомств республики, а также её губернаторского корпуса. Официальные лица страны признали факт значительного роста министерских зарплат. По всей видимости, нынешняя акция армянских железнодорожников является определённым "отголоском" принятого Пашиняном решения.

Напомним, ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100-процентной дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД согласно подписанному 13 февраля 2008 г. договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации ещё на 10 лет.