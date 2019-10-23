https://news.day.az/politics/1168608.html Президент Ильхам Алиев: Отныне развитие азербайджанской экономики за счет ненефтяного сектора является основным нашим приоритетом
Президент Ильхам Алиев: Отныне развитие азербайджанской экономики за счет ненефтяного сектора является основным нашим приоритетом
Отныне развитие азербайджанской экономики за счет ненефтяного сектора является основным нашим приоритетом.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в среду Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность министра экономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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