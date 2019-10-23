Мы должны выдвигать молодежь, давать им дорогу, чтобы они созревали и наше развитие было долгосрочным

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Рамиза Мехтиева.

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