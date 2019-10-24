В основе реформ и кадровой политики, проводимой Президентом Азербайджана, стоят цели по обеспечению благосостояния народа.

Об этом сказал депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Хикмет Бабаоглу, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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