https://news.day.az/politics/1168725.html В основе реформ Президента Азербайджана стоят цели по обеспечению благосостояния народа
В основе реформ Президента Азербайджана стоят цели по обеспечению благосостояния народа
В основе реформ и кадровой политики, проводимой Президентом Азербайджана, стоят цели по обеспечению благосостояния народа.
Об этом сказал депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Хикмет Бабаоглу, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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