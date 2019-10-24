Президент Ильхам Алиев определил направления развития азербайджанской экономики на многие годы вперед. Об этом сказал Day.Az профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), эксперт Эльшад Мамедов.

"На последнем экономическом совещании, проведенном при Президенте, глава государства четко обозначил перспективы развития национальной экономики. И не только в краткосрочной перспективе: Президент Ильхам Алиев очертил и более долгосрочные векторы развития", - отметил Мамедов.

По его словам, на этом совещании фактически была заложена основа стратегии развития национальной экономики.

"Главой государства были обозначены стратегические приоритеты на многие годы вперед. Мы услышали четкий месседж экономическому блоку правительства, Центральному банку о том, что те кадры, которые не смогут справиться с возложенными на них обязанностями, уступят место более способным управленцам. А обязанности эти - осуществление системных, структурных преобразований, с тем чтобы наша экономика вышла на устойчивый и опережающий экономический рост", - сказал Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день уже можно отметить определенную положительную динамику, в том числе по темпам роста ВВП, по показателям инфляции, госбюджета. "Но, как совершенно справедливо отметил глава государства, эти показатели совершенно не могут удовлетворять сложившимся актуальным требованиям. Эти показатели - не предел, и они не отвечают потенциалу азербайджанской экономики, тем задачам, которые ставятся перед Центробанком и экономическим блоком правительства. Глава государства уже очертил те пути, по которым нужно идти для обеспечения устойчивого экономического роста", - сказал Мамедов.

В первую очередь, отметил эксперт, речь об инвестиционной активности, и Президент Ильхам Алиев указал источники, за счет которых инвестиций должно быть больше. "В первую очередь, это внутреннее банковское кредитование. По всем компонентам производства наша экономика имеет хороший потенциал, проявлена серьезная политическая воля. А фактически реальный сектор нашей экономики лишен серьезных инвестиционных ресурсов, потому что банковская система фактически не позволяла развиться институту внутреннего кредита. Банки недостаточно активно кредитуют реальный сектор. Дело в том, что это дестимулирует всю экономику: в таких условиях государство вынуждено брать на себя всю инвестиционную нагрузку. Если посмотреть на структуру внутренних инвестиций в Азербайджане, то будет видно, что абсолютное большинство таких инвестиций - это государственные капиталовложения. Да, есть и иностранные инвестиции, но они по большей части относятся к нефтяному сектору и они всегда фрагментарны. Такие инвестиции обслуживают прежде всего интересы транснациональных компаний и самих инвесторов", - подчеркнул профессор.

По его словам, стратегические интересы азербайджанской экономики вынуждают обращаться к реальному сектору. "В первую очередь необходимо внутреннее кредитование. Как верно указал глава государства, банки вместо реального сектора предпочитают потребительское кредитование. А потребительские кредиты - это фактически стимулирование импорта. Получается, что банки помогают не национальной экономике, а экономике стран, являющихся нашими торговыми партнерами. Это абсолютно ненормальная ситуация", - сказал Мамедов.

Что касается того, какой должна быть политика управления макроэкономической ситуацией, то Президент Ильхам Алиев ясно обозначил все необходимые направления и задачи, отметил эксперт. "Те кадровые и структурные преобразования, которые были сделаны, они показывают, что Президент Ильхам Алиев решительно нацелен на углубление реформ. Мы видим конкретные результаты и назначения", - добавил Мамедов.

Э. Алиев