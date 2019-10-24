Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана продолжает различные проекты для свободного, справедливого и прозрачного проведения и более эффективного обеспечения прав человека в муниципальных выборах, назначенных на 23 декабря 2019 года.

Об этом на семинаре, посвященном процедурам регистрации кандидатов в членство в муниципалитетах, сказал зампред ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Гасымов отметил, что ЦИК предпринимает соответствующие закону шаги в связи с муниципальными выборами: "В ходе выборов, на 15 156 мест в муниципалитетах претендуют десятки тысяч граждан, обладающих пассивным избирательным правом. Поэтому окружные избирательные комиссии должны быть полностью профессионально подготовлены к этому".

В семинаре члены ЦИК и сотрудники Секретариата напомнили о требованиях законодательства в муниципальных выборах, а также заслушаны различные выступления по выдвижению кандидатур и по различным темам о процедурах регистрации, даны ответы на интересующие участников вопросы.

Было отмечено, что это мероприятие, реализуемое как широкомасштабный просветительский проект, рассчитано на большую информированность окружных избирательных комиссий и совершенствование их знаний, умений и рабочих навыков по выдвижению и регистрации кандидатуры в муниципальных выборах.

Семинар продолжится два дня, охватив 125 избирательных окружных комиссий по стране.