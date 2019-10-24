Президент Ильхам Алиев: Мы должны постараться создать такие условия, чтобы каждый талантливый человек, имеющий призвание, интерес к бизнесу, мог заниматься этим, был свободен от давления и вмешательства чиновников

23 октября 19:50, Политика 4 558