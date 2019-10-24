Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения, который пройдет в Баку, встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.

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