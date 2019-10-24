https://news.day.az/politics/1168836.html Эльмар Мамедъяров на переговорах с президентом Генассамблеи ООН - ФОТО
Эльмар Мамедъяров на переговорах с президентом Генассамблеи ООН - ФОТО
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения, который пройдет в Баку, встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре